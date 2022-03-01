США хотят использовать каперские грамоты для конфискации собственности россиян

Власти США могут обратиться к практике XIX века для захвата собственности от имени правительства. Каперские грамоты предлагается применять для конфискации яхт и самолетов, принадлежащих россиянам. С такой инициативой выступил член Палаты представителей Конгресса США Лэнс Гуден.

По словам конгрессмена, яхты и самолеты представителей российского руководства якобы стоят в гаванях и аэропортах по всему миру. «Соединенные Штаты должны использовать все имеющиеся в нашем распоряжении инструменты, чтобы захватить их и привлечь Россию к ответственности за вторжение на Украину», – заявил Гуден в беседе с Fox News.

Политик предлагает использовать для изъятия так называемые каперские грамоты. Право выдачи таких свидетельств принадлежит Конгрессу США. Подобным документами пользовались во время войны 1812 года для конфискации частной собственности от имени правительства США. С тех пор каперские грамоты не выпускались.

В офисе автора инициативы уточнили, что подобная практика может использоваться и в киберсфере, чтобы давать право не связанным с правительством США американским хакерам преследовать определенных «государственных субъектов». По мнению Гудена, президент США Джо Байден в настоящее время «не действует достаточно быстро, чтобы изъять имущество российских олигархов».

Вашингтон, Зоя Осколкова

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