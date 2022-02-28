Франция выразила желание конфисковать имущество российских олигархов

Министр финансов Франции Брюно Ле Мэр в понедельник, 28 февраля, на встрече членов кабинета министров республики заявил, что правительство Франции намерено конфисковать все находящиеся в стране активы российских олигархов, подпадающих под санкции Евросоюза, в том числе -недвижимость, а также люксовые яхты и автомобили, – сообщает Financial Times.

Глава французского минфина заявил следующее: «Мы выявим всех граждан России с активами во Франции, которые могут быть добавлены в европейский санкционный список за связи с российским правительством. Мы получим законные основания для конфискации всех этих активов».

Также Ле Мэр сказал, что члены французского кабмина на этой неделе будут проводить встречи с представителями французского бизнеса, чтобы «четко понять последствия этого кризиса для торговли, а также поставок компонентов и важнейших металлов».

«Министры финансов государств G7 проведут встречу во вторник, чтобы обсудить введение санкций в отношении России в связи с военной спецоперацией на Украине», – сообщил министр финансов Франции Брюно Ле Мэр.

Париж, Иван Бабурин

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