Французский министр сообщил об аресте яхты «российского олигарха»

Французская таможенная служба арестовала яхту Amore Vero, принадлежащую «компании, основным акционером которой является Игорь Сечин», глава «Роснефти». Об этом сообщил министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр в своем твиттере.

«Яхта, принадлежащая российскому олигарху, арестована. Спасибо французским таможенникам, которые обеспечивают соблюдение санкций Евросоюза в отношении приближенных к российским властям», – написал Ле Мэр.

В сообщении указывается, что яхта Amore Vero прибыла в портовый город Ла-Сьота на Лазурном берегу Франции 3 января, судно арестовали в ночь на 3 марта.

Напомним, Евросоюз 28 февраля внес Сечина в санкционный список из-за военной операции России на Украине. В «черный список» попали крупные российские бизнесмены, ряд журналистов и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В тот же день министр финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил о намерении конфисковать все находящиеся в стране активы российских олигархов, подпадающих под санкции ЕС, в том числе недвижимость, а также люксовые яхты и автомобили.

Ранее сегодня Forbes USA сообщил, что в Германии заблокировали мегаяхту Dilbar миллиардера Алишера Усманова, включенного в европейский санкционный список из-за Украины. Стоимость судна оценивается в 600 млн долларов.

Париж, Наталья Петрова

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