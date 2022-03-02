Байден объявил охоту на «российских олигархов»

Американский президент Джо Байден заявил, что Минюст США создаст специальную рабочую группу для расследования деятельности крупных российских бизнесменов в рамках давления на Россию в ответ на военную спецоперацию на Украине.

«Сегодня я говорю российским олигархам и коррумпированным лидерам, которые получили миллионы долларов от властей, – хватит. Министерство юстиции собирает специальную рабочую группу для расследования преступлений российских олигархов», – цитирует Байдена ТАСС.

Американский президент заявил, что Вашингтон объединит усилия с европейскими союзниками, что «забрать яхты, элитное жилье, частные самолеты». «Мы идем за вашими нечестно нажитыми богатствами», – резюмировал он.

В обращении к Конгрессу Байден также оценил потери российской экономики из-за западных санкций.

По его словам, рубль потерял 30%, российский фондовый рынок потерял 40%, а «российская экономика шатается». Байден считает, что в этом виноват президент РФ Владимир Путин.

Ранее член Палаты представителей Конгресса США Лэнс Гуден предложил взять на вооружение практику XIX века для захвата собственности от имени правительства США. В частности, он предложил применять каперские грамоты для захвата собственности от имени правительства.

Власти Франции в свою очередь заявили о намерении конфисковать все находящиеся в стране активы российских олигархов, подпадающих под санкции Евросоюза, в том числе недвижимость, а также люксовые яхты и автомобили. А МИД Великобритании пообещал вводить рестрикции против российских миллиардеров каждые несколько недель. Об этом заявила глава МИД страны Лиз Трасс.

Вашингтон, Наталья Петрова

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