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Четверг, 3 марта 2022, 09:51 мск

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Власти Германии заблокировали мегаяхту российского миллиардера

Фото: Pixabay

В Германии заблокировали яхту Dilbar Алишера Усманова. Стоимость судна оценивается в 600 млн долларов. Это самая крупная по водоизмещению моторная яхта.

Ранее российский бизнесмен попал под персональные санкции, которые ввел Евросоюз из-за спецоперации России на Украине. В этот момент яхта находилась на гамбургских верфях судостроительной фирмы Blohm+Voss для переоборудования, сообщает Forbes USA со ссылкой на собственные источники в отрасли. Через два дня после включения миллиардера в «черный список» сотрудники компании-подрядчика Blohm+Voss не вышли для выполнения работ на 512-футовой Dilbar.

Яхта была изготовлена судостроительной компанией Lurssen. На ней установлен самый большой бассейн, когда-либо возведенный на частном судне, две вертолетные площадки, сауна, салон красоты и тренажерный зал. В 12 люксовых каютах могут разместиться до 24 человек. Экипаж состоит из 96 человек.

Напомним, Усманов впервые попал под персональные санкции, введенные ЕС 28 февраля. Сам бизнесмен назвал принятые в отношении него ограничения «нечестными», а обвинения «сфабрикованными и голословными». По данным рейтинга Forbes 2021 года, состояние Алишера Усманова оценивается в 18,4 млрд долларов.

Берлин, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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