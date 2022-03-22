российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 22 марта 2022, 17:17 мск

Новости Крым

Новости, Кратко, Популярное

Charlie Hebdo сравнил украинских беженцев с животными

Фото: страница МИД Франции в Твиттере

Скандальный французский сатирический журнал Charlie Hebdo провёл провокационный опрос среди своих читателей об отношении к беженцам из Украины.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», подписчикам предложили ответить на три «юмористических» вопроса, один из которых был сформулирован в откровенно грубой антигуманной форме.

Опрос вышел под заголовком «Вы готовы принять украинских беженцев?».

Далее редакция журнала интересуется: «Что вы будете делать, если украинец постучит в вашу дверь?». И предлагает три варианта

– Скажу ему, что у меня уже есть курд и афганская борзая.

– Пошлю его к тёте. Она любит животных.

– Я запрещаю моей сестре открывать дверь.

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Крым, Севастополь, Юг России, В мире, Конфликт на Украине, Общество, Политика, Россия, Скандалы и происшествия,