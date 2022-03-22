Charlie Hebdo сравнил украинских беженцев с животными

Скандальный французский сатирический журнал Charlie Hebdo провёл провокационный опрос среди своих читателей об отношении к беженцам из Украины.
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», подписчикам предложили ответить на три «юмористических» вопроса, один из которых был сформулирован в откровенно грубой антигуманной форме.
Опрос вышел под заголовком «Вы готовы принять украинских беженцев?».
Далее редакция журнала интересуется: «Что вы будете делать, если украинец постучит в вашу дверь?». И предлагает три варианта
– Скажу ему, что у меня уже есть курд и афганская борзая.
– Пошлю его к тёте. Она любит животных.
– Я запрещаю моей сестре открывать дверь.
Симферополь, Валентин Карамазов
© 2022, РИА «Новый День»
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