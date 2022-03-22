Вымаливает Третью мировую: голландская газета высмеяла вспотевшего от усердия Зеленского

Владимир Зеленский устроил «турне» с видеообращениями по парламентам авторитетных западных стран, в котором он выпрашивает у всех установление бесполётной зоны над Украиной, что означало бы прямой военный конфликт НАТО с РФ.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», о реакции одного из голландских изданий на бесконечные требования украинского президента рассказал у себя в телеграм-канале российский политолог Владимир Корнилов.

«Я гляжу, речи Зеленского о «закрытом небе» и самолётах начали доставать Европу. Карикатура в сегодняшней голландской газете NRC изображает футболку с надписью: «Зеленский. Турне, вымаливающее третью мировую войну», – пишет эксперт.

Напомним, сегодня французский сатирический журнал Charlie Hebdo сравнил украинских беженцев с животными.

Симферополь, Валентин Карамазов

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