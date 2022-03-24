На Северо-Крымском канале начала работать первая насосная станция

На Северо-Крымском канале запустили в работу первую насосную станцию.

Как уже сообщал «Новый День», дамбу, перекрывавшую канал, российские войска взорвали еще в первый день спецоперации, и днепровская вода самотеком пошла в Крым. К 15 марта она добралась до первой насосной станции в селе Дорожное недалеко от Джанкоя. Теперь станцию запустили, чтобы обеспечить дальнейшее наполнение канала.

6 насосов понимают воду на высоту более 9 метров. Далее она самотеком пойдет до поселка Советский – ко второй насосной станции. Там воду будут поднимать уже на 25,6 метра. Всего на канале построено 4 насосных станции. Самая мощная из них – третья: он поднимает воду на 67 метров, перекачивая ее из Зеленоярского в Станционное водохранилище. Четвертая насосная станция расположена возле села Новониколаевка.

Пока действует только первая станция. Ожидается, что в полную силу Северо-Крымский канал начнет работать в апреле.

Симферополь, Лиана Макоба

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