В России признают документы ДНР и ЛНР

В России признают документы граждан Донецкой и Луганской народных республик. Об этом заявил первый замглавы МВД РФ Александр Горовой.

Как уже сообщал «Новый День», 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании Луганской Народной республики и Донецкой Народной республики. А после этого были заключены договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.

В рамках этого сотрудничества Центробанк уже сообщил, что граждане ДНР и ЛНР могут обращаться в российские банки и страховые компании, предъявив паспорт своей республики (даже если тот просрочен).

Теперь список действующих на территории РФ документов расширен:

«Граждане этой категории смогут заниматься трудовой деятельностью без оформления патентов. Их документы, в том числе водительские удостоверения и свидетельства о регистрации транспортных средств, будут признаны на всей территории Российской Федерации», – сообщили в МВД.

Москва, Игорь Юров

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