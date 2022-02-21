Владимир Путин подписал указы о признании ЛНР и ДНР

Президент России Владимир Путин подписал с главами республик подписал указы о признании Луганской Народной республики и Донецкой Народной республики.

После подписания указов о признании Путин и глава ДНР Денис Пушилин подписали договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и Донецкой народной республикой. Затем Путин и глава ЛНР Леонид Пасечник подписали договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и Луганской народной республикой.Также были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Россией и республиками. Церемония подписания документов в прямом эфире транслировал канал Россия 24.

Путин поздравил Дениса Пушилина и Леонида Пасечника с подписанием этих договоров.

Также СМИ сообщают со ссылкой на источник, что во вторник, 22 февраля, на закрытом заседании Совет Федерации рассмотрит вопрос о признании ДНР и ЛНР.

Депутат Госдумы Саблин заявил, что президент Сирии Башар Асад сообщил, что Дамаск будет готов признать ЛНР и ДНР, – сообщает РИА Новости.

В свою очередь, вице-спикер Госдумы Петр Толстой сообщил, что обе палаты российского парламента во вторник закрепят решение президента о признании ЛНР и ДНР на заседании.

Москва, Иван Бабурин

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