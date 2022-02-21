Путин: Решение о признании республик Донбасса будет принято сегодня

Президент России Владимир Путин на внеочередном заседании Совета безопасности в понедельник, 21 февраля, заявил, что решение о признании ЛДНР будет принято сегодня, – сообщают СМИ.

«Коллеги, я вас услышал. Решение будет принято сегодня», – заявил Путин.

Следует отметить, что в поддержку признания независимости Донецкой и Луганской народных республики выступили члены Совета безопасности.

Обращаясь к членам Совбеза, президент России подчеркнул: «Киевские власти дважды провели военные карательные операции на этих территориях. Судя по всему, мы являемся свидетелями обострения ситуации в третий раз».

Также Путин обратил внимание на то, что Украина не намерена выполнять Минский комплекс мер по урегулированию.

«Они публично многократно об этом заявили. И на самом высшем государственном уровне, и на уровне министра иностранных дел, и на уровне секретаря Совета безопасности», – сказал глава государства.

Также президент России заметил, что конфликт в Донбассе тесно связан с глобальными проблемами безопасности, – как в мире в целом, так и на европейском континенте в частности.

Москва, Иван Бабурин

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