Дворец каталонской музыки в Барселоне был вынужден отменить концерт Эмира Кустурицы и его группы No Smoking Orchestra после многочисленных угроз со стороны украинской диаспоры в Испании.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», шоу должно было состояться 30 марта.

К протестующим выходцам из Украины примкнули переехавшие в Испанию либеральные оппозиционеры из Белоруссии и России.

Срыв концерта Кустурицы и его группы подтвердил мигрант и торговец вином Павел Кириленок.

«Кустурица сбит! Это было непросто. Дворец каталонской музыки долго сопротивлялся, игнорировал сотни писем и десятки звонков… Но в итоге перспектива массового пикета у зала в день концерта сделала своё дело. В Барселоне не будет концерта друга Путина и Лукашенко, режиссера театра российской армии. Спасибо всем, кто был причастен!», – приводит слова провокатора «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

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