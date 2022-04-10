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Воскресенье, 10 апреля 2022, 17:42 мск

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Очередной российский стенд-ап комик высказался против спецоперации РФ на Украине

Известный казахстанский и российский стенд-ап комик Нурлан Сабуров подвергся обструкции со стороны украинских националистов на концерте в Лос-Анджелесе.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», артист совершает турне по США. Концерты запланированы также в Сиэтле и Сан-Франциско.

Во время выступления украинцы из зала начали в нецензурной форме предъявлять претензии Сабурову.

«Нурлан, а почему ты молчишь? Выскажись против (спецоперации – прим. «НД»)! Почему ты съел язык и молчишь? Если ты испугался, так и скажи! Слуга страха, ты просто испугался», – кричали радикалы.

Комик прервал выступление и сказал, что «понимает их чувства», но попросил «не обесценивать» его и «уважать как артиста».

«У меня есть семья, вы должны понять. Я понимаю ваши эмоции, но не стоит обесценивать меня», – оправдывался Сабуров.

Однако националисты не успокоились и продолжили требовать от комика высказаться по ситуации на Украине.

«Если вы думаете, что я за, то вы (нецензурно – прм.«НД»)», – сдался комик.

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2022, РИА «Новый День»

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