Рособрнадзор утвердил площадки и порядок проведения ЕГЭ в республиках Донбасса

Рособрнадзор определил 19 образовательных учреждений в ДНР и ЛНР для проведения ЕГЭ в 2022 году.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Сообщается, что спецоперация РФ на Украине не привела к изменениям в планах. В освобождённых территориях Донбасса потребуется время для перевода этих территорий на российскую систему образования.

«Пункты проведения ЕГЭ в ДНР и ЛНР были утверждены государственной экзаменационной комиссией Рособрнадзора по заявке народных республик еще до начала спецоперации на Украине. В ДНР в этом году должно быть организовано 14 пунктов проведения ЕГЭ, в ЛНР – пять», – говорится в сообщении.

Ранее Рособрнадзор обнародовал сроки и расписание проведения ОГЭ и ЕГЭ в 2022 году в России.

Симферополь, Валентин Карамазов

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