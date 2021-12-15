Рособрнадзор обнародовал сроки и расписание проведения ОГЭ и ЕГЭ в 2022 году

Рособрнадзор сообщает, что в 2022 году основной государственный экзамен (ОГЭ) пройдет с 21 апреля по 2 июля, а единый государственный экзамен (ЕГЭ) – с 21 марта по 2 июля.
В приказе Рособрнадзора говорится: «Утвердить следующее расписание проведения государственного выпускного экзамена образовательным программам основного общего образования в 2022 году».
В основной период расписание ЕГЭ выглядит следующим образом:
26 мая – география, литература, химия;
30 и 31 мая – русский язык;
2 июня – математика профильного уровня;
3 июня – математика базового уровня;
6 июня – история, физика;
9 июня – обществознание;
14 июня – иностранные языки;
16 и 17 июня – раздел «Говорение» иностранных языков;
20 и 21 июня – информатика.
Для иностранцев и обучающихся по программам среднего профессионального образования ЕГЭ пройдет с 21 марта. Резервные дополнительные дни установлены с 11 апреля по 2 июля.
Как накануне сообщал Рособрнадзор, в следующем году ЕГЭ планируют провести оффлайн, но «в случае ухудшения эпидситуации весной в расписание» могут внести коррективы.
Расписание основного периода ОГЭ выглядит так:
20 и 21 мая – иностранные языки;
24 мая – математика;
27 мая – обществознание;
1 июня – история, физика, биология, химия;
7 июня – биология, информатика, география, химия;
10 июня – литература, физика, информатика, география;
15 июня – русский язык.
Согласно приказу, досрочный период проведения ОГЭ определен с 21 апреля по 17 мая, основной – с 20 мая по 2 июля. Еще один дополнительный период должен пройти с 5 по 24 сентября.
Москва, Иван Бабурин
© 2021, РИА «Новый День»
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