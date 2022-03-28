Сухогруз, получивший пробоину в Черном море, отбуксировали в Керчь

Сухогруз «Омский 205», получивший пробоину на подходе к Керченскому проливу отбуксирован в район поселка Героевское.

Как уже сообщал «Новый День», сухогруз следовал из Турции, на борту было более 3 тысяч тонн полевого шпата и 12 человек команды. На входе в Керченский пролив была обнаружена течь в машинном отделении. Экипаж подал сигнал бедствия.

Сейчас судно стоит на якоре в районе южной окраины Керчи. Уровень воды снижается. «Люди не пострадали, загрязнения акватории нет», – сообщили в Росморречфлоте.

Керчь, Лиана Макоба

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