Сухогруз, получивший пробоину в Черном море, отбуксировали в Керчь

Сухогруз «Омский 205», получивший пробоину на подходе к Керченскому проливу отбуксирован в район поселка Героевское.
Как уже сообщал «Новый День», сухогруз следовал из Турции, на борту было более 3 тысяч тонн полевого шпата и 12 человек команды. На входе в Керченский пролив была обнаружена течь в машинном отделении. Экипаж подал сигнал бедствия.
Сейчас судно стоит на якоре в районе южной окраины Керчи. Уровень воды снижается. «Люди не пострадали, загрязнения акватории нет», – сообщили в Росморречфлоте.
Керчь, Лиана Макоба
© 2022, РИА «Новый День»
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