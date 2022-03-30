Игра в статистику: Крыму в очередной раз предсказывают рекордный турпоток

Крыму в очередной раз предсказывают рекордный турпоток. Правда, и чиновники, и представители туротрасли предпочитают оперировать цифрами 2019 года – видимо, для масштабности.

«Сезон будет, и он начнется в этом году очень рано вне зависимости от того, что мы получили значительные осложнения, связанные с авиацией и недостаточным количеством поездов, недостаточным количеством вагонов, – заявил президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков. – Есть групповые отказы по бронированию на март – апрель, но есть ожидание того, что в мае, в апреле в любом случае все восстановится и будет значительно больше, чем даже ожидания, которые у нас были на 2022 год. Приблизительно процентов на 30, я думаю, мы выйдем больше, чем в 2019 году».

Возможно, 2019 год, когда в Крым приехали 7,43 млн туристов, берут как наиболее успешный допандемийный, однако в 2021 году, несмотря на нарастающую эпидемию, турпоток, исходя из официальных данных, составил 9,5 млн человек. Предрекаемые +30% – это 9,66 млн, то есть всего на 160 тыс больше, чем в прошлом сезоне. Учитывая, что заграница для россиян практически закрыта, – достижение мало впечатляющее. Тем более, что оно еще не случилось.

Впрочем, в том, что план будет выполнен хотя бы на бумаге, нет никакого сомнения. Некоторые крымские чиновники уже даже перевыполнили задачи 2025 года. Например, постоянный представитель Республики Крым при президенте России Георгий Мурадов пару недель назад заявил, что турпоток в Крыму в 2021 году превысил 10,5 млн человек.

Симферополь, Лиана Макоба

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