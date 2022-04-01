«Время делать выбор» – в Новосибирске отменили выступление Анны Нетребко

Новосибирский театр оперы и балета отменил концерт с участием певицы Анны Нетребко. Выступление было запланировано на 2 июня.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», причиной стало заявление певицы с отречением от президента РФ и осуждением спецоперации на Украине.

«Я категорически осуждаю войну в Украине, и мои мысли с жертвами этой войны и их семьями. Моя позиция ясна. Я не являюсь членом какой-либо политической партии и не являюсь союзником какого-либо лидера России. Я признаю и сожалею, что мои прошлые действия или заявления могли быть неверно истолкованы. На самом деле, я встречалась с президентом Путиным всего несколько раз за всю свою жизнь, в частности, по случаю вручения наград в знак признания моего искусства и на церемонии открытия Олимпиады. В остальном я никогда не получала никакой финансовой поддержки от правительства России, живу в Австрии и являюсь ее налоговым резидентом. Я люблю свою родину, Россию, и ищу мира и единства только через свое искусство. После перерыва я снова начну выступать в конце мая, сначала в Европе», – написала Нетребко после долгого молчания.

В Новосибирске посчитали такую позицию неприемлемой для российского артиста.

«Вчера артистка сделала заявление с осуждением действий нашего государства. Проживание в Европе и возможность выступать на европейских площадках для нее оказались важнее, чем судьба Родины. Сегодня не то время, когда можно поступиться принципами ради более комфортных условий жизни. Сейчас время сделать выбор.

Мы уверены – правда за нами. Нас не должно пугать, что находятся деятели культуры, отказывающиеся от своей Родины. Наша страна богата талантами и на смену вчерашним кумирам придут другие, с ясной гражданской позицией», – говорится в заявлении театра.

Напомним, ранее Баварская государственная опера разорвала отношения с Нетребко. Эльбская филармония в Гамбурге тоже убрала из программы концерты с участием певицы. От неё требовали отречения от действий России и осуждения президента РФ.

Отметим, что до вчерашнего дня оперная дива молчала, а её представитель Максим Берин в начале марта даже осудил давление европейских театров на Нетребко.

«Заставлять артистов делать политические высказывания, требования или выходить с какими-то лозунгами и вообще использовать голос искусства в политических целях – категорически неправильно. <...> В настоящий момент Анна приняла решение не выступать», – сказал Берин.

В России тогда поддержали певицу и даже назвали её позицию «патриотичной». При этом никто не требовал от неё публичных высказываний в пользу спецоперации на Украине.

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2022, РИА «Новый День»