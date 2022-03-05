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Суббота, 5 марта 2022, 09:58 мск

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Оперная дива Анна Нетребко отказалась от выступлений

Оперная певица Анна Нетребко решила приостановить выступления. Текущая ситуация не позволяет ей в полной мере заниматься своим делом. Об этом сообщил РИА «Новости» представитель артистки Максим Берин.

Нетребко является российской и австрийской гражданкой и выступает на крупных площадках по всему миру. К сожалению, текущая ситуация не позволяет ей продолжать свою деятельность.

«Заставлять артистов делать политические высказывания, требования или выходить с какими-то лозунгами и вообще использовать голос искусства в политических целях – категорически неправильно. <...> В настоящий момент Анна приняла решение не выступать», – сказал Берин.

Ранее Баварская государственная опера разорвала отношения с Нетребко. Эльбская филармония в Гамбурге тоже убрала из программы концерты с участием певицы.

Вена, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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