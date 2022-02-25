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Пятница, 25 февраля 2022, 09:11 мск

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В США отменили концерты дирижера Гергиева и пианиста Мацуева

Концертный зал Карнеги-Холл в Нью-Йорке отменил выступление российского дирижера Валерия Гергиева и пианиста Дениса Мацуева. Каких-либо объяснений, почему были отменены концерты, не приводится.

Выступления были намечены на период с 25 по 27 февраля. Гергиева заменит Янник Незе-Сеген. Кроме того, пианист Денис Мацуев не выступит с оркестром в пятницу. Солист этой программы будет объявлен позже.

Ранее режиссер уже столкнулся с требованием от руководства театра «Ла Скала». Гергиева хотят заставить призвать российские власти к мирному разрешению ситуации вокруг Украины. В противном случае администрация театра грозилась отстранить его от выступлений с оперой «Пиковая дама» с 5 по 13 марта.

Как пишет издание Slipped Disc, решение об отмене выступлений могло быть принято под давлением администрации США, так как Мацуев и Гергиев являются «близкими друзьями» президента РФ Владимира Путина.

Нью-Йорк, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / США

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