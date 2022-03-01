Российского дирижера уволили из Мюнхенского филармонического оркестра

Мюнхенский филармонический оркестр уволил российского дирижера Валерия Гергиева. Об этом сообщает агентство DPA со ссылкой на мэра города Дитера Райтера.

Ранее музыканта попросили занять четкую позицию относительно спецоперации РФ на Украине. В противном случае, как сказал градоначальник, Гергиев не сможет оставаться главным дирижером филармонии.

На прошлой неделе концертный зал Карнеги-Холл в Нью-Йорке отменил выступление Гергиева и пианиста Дениса Мацуева. По данным СМИ, решение об отмене выступлений могло быть принято под давлением администрации США, так как Мацуев и Гергиев являются «близкими друзьями» президента РФ Владимира Путина.

Кроме того, дирижер столкнулся с требованием от руководства театра «Ла Скала» призвать российские власти к мирному разрешению ситуации вокруг Украины. В противном случае администрация театра грозилась отстранить его от выступлений с оперой «Пиковая дама» с 5 по 13 марта.

Мюнхен, Зоя Осколкова

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