ЛНР и Россия создадут трибунал по оценке преступлений киевского режима

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поддержал инициативу Луганской народной республики о создании трибунала по оценке преступлений украинского режима в Донбассе.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», трибунал будет создан после окончания боевых действий и полного освобождения республики.

Сообщается, что «Следственным комитетом России уже на протяжении восьми лет фиксируются все противоправные действия военнослужащих ВСУ и других украинских националистических воинских формирований в отношении мирного населения Донбасса. Каждому факту дается правовая оценка».

«СК России продолжает сбор и закрепление доказательств преступлений против мира и безопасности человечества, совершенных должностными лицами украинских силовых структур. Следователи тщательно фиксируют все факты преступного поведения Киева в отношении мирного населения», – говорится в заявлении главы СК РФ.

Симферополь, Валентин Карамазов

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