СКР обвинил 22 украинских чиновников в геноциде русскоязычного населения

Следственный комитет России предъявил обвинения в геноциде русскоязычного населения 22 украинским чиновникам, включая начальника Генштаба Минобороны Украины Виктора Муженко. Следователи возбудили 590 уголовных дел о событиях на Украине.

В Ростове-на-Дону прошло совещание по ситуации на Украине, которое провел председатель СКР Александр Бастрыкин. Главной причиной жертв среди мирного населения Донецкой и Луганской народных республик были и остаются массированные обстрелы из различных видов вооружений. Но выявлены и другие преступления.

«Следователями установлены многочисленные факты жестокого обращения с гражданским населением, применения средств и методов, запрещенных международным договором РФ. Пытки военнослужащих и мирных граждан, наемничество, похищения людей, незаконное лишение свободы, геноцид, экстремизм», – перечислила пресс-служба ведомства.

Сбор доказательств «зверств украинских националистов в отношении мирного населения и фактического его истребления» продолжается. Но на основании уже найденных доказательств 22 украинским должностным лицам из числа командования предъявлено обвинение в геноциде гражданского русскоязычного населения. Среди обвиняемых экс-министр обороны Украины Валерий Гелетей, начальник Генштаба украинского Минобороны Виктор Муженко.

Всего было возбуждено 590 уголовных дел о событиях на Украине. Признаны потерпевшими более 42 тыс. человек, в том числе 7 429 детей. В СКР отметили, что статус потерпевшего применяется не только при ранениях и гибели близких, но и когда люди вынуждены переезжать, лишаются жилья и переживают другие сложности.

Ростов-на-Дону, Наталья Рязанова

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