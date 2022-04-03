Народ Германии уже страдает и пострадает ещё сильнее, если Берлин не остановится и не прекратит вводить беконечные санкции против РФ. Кроме того, это не производит никакого впечатления на Москву и не приносит пользу Украине.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», с таким заявлением выступил бургомистр Гамбурга Петер Ченчер.

По его словам, призывы правительства к немцам снизить скорость на дорогах ради экономии топлива и «наказания России» – абсурдны.

«Мы действительно никому не поможем, если спровоцируем страдания и невзгоды здесь, в Германии, не будучи уверенными, что это в самом деле повлияет на Россию. Как и ограничение скорости в Германии не впечатлит Путина», – отметил Ченчер.

Симферополь, Валентин Карамазов

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