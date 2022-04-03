Санкционный бумеранг: немцы страдают из-за дефицита дров

Большинство простых граждан Германии боятся перебоев с поставками бытового газа и обзаводятся новыми или ремонтируют старые камины, чтобы как-то обогреться следующей зимой. Однако они столкнулись с другой проблемой – дефицитом дров.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщают немецкие СМИ.

«Обычно отопительный сезон в это время заканчивается, но сейчас наоборот – из-за большой неопределенности, что будет с газом, многие начали запасаться дровами впрок. И очень трудно удовлетворить этот спрос. Все заказывают, потому что боятся, что им вообще ничего не достанется», – цитируют СМИ директора фирмы, поставляющей дрова для каминов и печей.

Сам он успел запастись дровами, несмотря на электрическое отопление в доме.

«У меня вообще-то электрическое отопление, но в каждой комнате есть печка. Так что я смогу, если что, топить дровами», – сказал предприниматель.

Симферополь, Валентин Карамазов

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