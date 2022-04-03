«Можно и за рубли» – Латвия заключила контракт с РФ на поставку газа до 2030 года

Акционерное общество «Латвияс Газ» заключило стандартный для стран ЕС валютный контракт с компанией «Газпром» до 2030 года и согласилось открыть рублёвый счёт в «Газпромбанке» для конечной оплаты газа в российских рублях по предложенной схеме.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявили в пресслужбе «Latvijas Gāze».

При этом председатель правления компании Айгарс Калвитис объяснил, что недавнее решение прекратить приём российского газа на территорию Латвии связано не с отказом от него, а с дороговизной на бирже и принято только до конца апреля. Долгосрочный контракт заключён по приемлемой цене и начнёт поступать в Латвию в мае.

«АО «Latvijas Gāze» заключило действующее долгосрочное соглашение о поставках природного газа до 2030 года с ПАО «Газпром», которое предусматривает расчеты за природный газ в евро. Согласно изменениям в законодательстве Российской Федерации, начиная с 1 апреля 2022 года расчеты за поставки природного газа, произведенные после 1 апреля 2022 года в соответствии с внешнеторговыми соглашениями ПАО «Газпром» на поставку природного газа за рубеж (в ряд стран), должны производиться только в российских рублях.

Оценивая соответствие указанного изменения процедуры расчетов ранее установленному режиму санкций, первое впечатление состоит в том, что такая процедура расчетов – в российских рублях – формально не нарушает режим санкций и возможна», – сообщили в латвийской компании.

Симферополь, Валентин Карамазов

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