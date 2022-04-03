Прибалтика отказалась от российского газа

Прибалтийское государства – Латвия, Литва и Эстония отказались от закупок российского газа. Как сообщил председатель правления оператора системы природного газа АО Conexus Baltic Grid (Conexus) Улдис Барисс, в апреле «голубое топливо» перестало поступать из РФ.

По его словам, заявление Москвы о расчетах за газ в рублях стало сигналом о необходимости резко сократить поставки из России, передает «Интерфакс».

«Если еще и были сомнения, можно ли рассчитывать на российские поставки, то эти события ясно показывают, что с точки зрения надежности полагаться на них фактически больше нельзя. С точки зрения энергетической безопасности государства однозначно нужно решать вопрос о строительстве второго СПГ-терминала – чем быстрее, тем лучше», – сказал Барисс.

В настоящее время газ доставляют два поставщика – Клайпедский терминал сжиженного природного газа и Инчукалнское подземное газохранилище, в котором, как заверил Баррис, сейчас нетипично много газа для этого периода – 7,6 террават-часов. Это почти столько же, сколько Латвия и Литва вместе потребляют в зимние месяцы. В этой ситуации в ближайшие месяцы причин для обеспокоенности нет.

Москва, Светлана Антонова

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