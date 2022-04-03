Деваться некуда: Словакия согласилась оплачивать рублями российский газ

Словакия не может отказаться от российского газа, поэтому пойдёт на условия Москвы и будет платить рублями.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил министр экономики страны Рихард Сулик.

По его словам, до следующего платежа в мае Братислава примет формальное решение, которое предопределено.

«Поставки газа нельзя остановить. Потому я и говорю, хотя это, возможно, для некоторых слишком прагматичная позиция... Если есть условие платить рублём, то платим рублём. Словакия уже оплатила последний счет-фактуру за поставки газа из России. Следующий срок оплаты – 20 мая. До этого времени Братислава должна решить вопрос об оплате. Россия на 85-87% обеспечивает потребности Словакии в природном газе, нельзя допустить, чтобы в Словакию перестал поступать газ», – подчеркнул Сулик.

Симферополь, Валентин Карамазов

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