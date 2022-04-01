Чехия признает – обойтись без российского газа невозможно

Если бы Россия немедленно прекратит поставки газа, ситуация практически не имела бы решения. Об этом заявил в четверг членам комитета по безопасности заместитель министра промышленности и торговли Чехии Рене Недел. По его словам, у значительной части всей Европы, на которую приходится 44 процента потребления газа из России, возникнут проблемы.

По данным Недела, около двух процентов от общего внутреннего потребления газа добывается в Чехии, остальное – почти исключительно российский газ. «Нет решения, если поставки газа прекратятся», – отметил чешский чиновник.

По словам Недела, большая часть всей Европы в случае отключения газоснабжения столкнется с проблемой. Единственным возможным подходом к ее решению была бы совместная закупка газа внутри ЕС и его последующее распределение между государствами-членами, как, к примеру, ранее было с вакцинами от Сovid-19.

Возобновление работы угольных электростанций

По данным Недела, в Чешской республике может быть возобновлена ​​работа выведенных из эксплуатации угольных электростанций – они нужны для обеспечения энергоснабжения страны. Недел говорит о том, что власти придется договориться с собственниками станций о поставке выработанной на них электроэнергии напрямую наиболее незащищенным слоям населения. Однако восстановление работы электростанций будет непростым из-за их аварийного состояния. Да и сам способ восстановления работы станций Недел назвал небезопасным.

Что касается накопления запасов газа, Недел сказал, что государство не может их купить, потому что они будут стоить около 150 миллиардов крон. «В любом случае это не поможет покрыть все потребление», – сказал он. По его словам, есть возможность создать льготный режим для торговцев, которые будут покупать требуемое государством количество газа, но данные меры нуждаются в проработке.

Напомним, что накануне президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому Россия больше не будет принимать евро или доллары за газ, предназначенный для Европы. Таким образом, государственному газовому гиганту «Газпром» было приказано скорректировать контракты на поставку. Чешские поставщики газа ранее заявляли, что не будут ставить под угрозу меры по поставкам, поскольку покупают газ на европейских оптовых рынках или в виртуальных точках продажи у различных крупных поставщиков энергии.

Министр финансов Франции Брюно Ле Мэр и министр экономики Германии Роберт Хабек на условие покупать газ за рубли не согласились, назвав его неприемлемым нарушением контракта и вымогательством. По словам министров, обе страны готовятся к прекращению поставок газа из России.

Прага, Елена Васильева

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