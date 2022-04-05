Севастополь не может похвастаться качественной городской средой и в рейтинге крупных российских городов находится в числе аутсайдеров.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», индекс качества городской среды формируется Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ и используется в числе прочего для определения размера субсидии из федерального бюджета субъектов Федерации на поддержку государственных и муниципальных программ формирования современной городской среды.

Индекс формируется на основе оценки шести типов городских пространств (жилье и прилегающие пространства, улично-дорожная сеть, общественно-деловая и социально-досуговая инфраструктура, озеленение и общегородское пространство) в соответствии с шестью критериям качества городской среды (безопасность, комфортность, экологичность и здоровье, своеобразие и разнообразие, современность и актуальность среды, эффективность управления). Максимальная оценка каждого пространства – 60 баллов. Общая сумма может достигать 360 баллов.

При этом статус города с благоприятной средой автоматически присваивается при преодолении 180 баллов.

Севастополь по итогам 2021 года набрал 186 баллов. Выше всего эксперты оценили качество среды во дворах – в 35 баллов из 60. Хуже всего в Севастополе обстоит дело с озеленением – 24 балла.

При этом по качеству городской среды Севастополь оказался на 49 месте из 63 крупных городов. Кстати, средний балл в этой группе – 200. Впрочем, Симферополь набрал еще меньше.

Севастополь, Олег Яковенко

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