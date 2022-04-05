Менее половины крымских городов имеют благоприятную городскую среду

Менее половины крымских городов считаются благоприятными с точки зрения городской среды.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», индекс качества городской среды формирует Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ на основе оценки шести типов городских пространств (жилье и прилегающие пространства, улично-дорожная сеть, общественно-деловая и социально-досуговая инфраструктура, озеленение и общегородское пространство) в соответствии с шестью критериям качества городской среды (безопасность, комфортность, экологичность и здоровье, своеобразие и разнообразие, современность и актуальность среды, эффективность управления). Всего учитываются 36 показателей, за каждый из которых начисляется от 0 до 10 баллов. Соответственно, максимальная оценка рейтинга 360 баллов. Статус города с благоприятной средой автоматически присваивается при преодолении 180 баллов.

В Крыму из 16 городов, участвовавших в исследовании, в такой статус получили только 6, еще 2 оказались на самой границы, в остальных качество среды оставляет желать лучшего. Так, в Керчи самым слабым местом оказалось озеленение. В Джанкое относительно благополучно только с дорогами. Меньше всего баллов набрал Старый Крым – 139 баллов: каждый второй показатель не дотянул даже до 20 баллов. Симферополь тоже в группе отстающих.

Судак и Феодосия набрали по 180 баллов и имеют шанс уже в следующем году перейти в зеленую зону.

Самой благоустроенной в Крыму признана Алупка, набравшая 235 баллов. Почти по всем показателям она набрала больше 40, но вот социально-досуговая инфраструктура подкачала –всего 27 баллов.

На втором месте Алушта – 210 баллов. В этом городе тоже проблема с социально-досуговой инфраструктурой, да и дороги и общегородское пространство могли быть лучше. Ялта с аналогичными болевыми точками на третьем месте (207 баллов).

Кроме того, статус благоустроенных городов получили Армянск (помогли дороги, дворы и газоны, с остальным так себе), Саки и Евпатория.

Симферополь, Олег Яковенко

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