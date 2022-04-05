Зеленский заявил, что Орбану осталось недолго «заигрывать» с Москвой

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который остаётся во главе страны ещё на четыре года после победы его партии на парламентских выборах, недолго будет получать от России дешёвый газ.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», с такой угрозой в адрес главы соседнего государства выступил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, Орбану придётся выбирать «между Россией и остальным миром».

«Он может продолжать заигрывать, ему там нужны дешевые энергоресурсы и тому подобное. Долго это не будет», – утверждает Зеленский.

Напомним, ранее Виктор Орбан заявил, что одним из главных его врагов является президент Украины, который предпринял ряд интриг с целью помешать его партии победить на выборах в парламент Венгрии.

Симферополь, Валентин Карамазов

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