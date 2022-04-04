Главными врагами правящей в Венгрии партии ФИДЕС и венгерского правительства являются Джордж Сорос, Владимир Зеленский, «брюссельская бюрократия» и связанные с ними международное «левое крыло» и местные левые.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил премьер-министр Венгрии и глава победившей на вчерашних выборах партии ФИДЕС Виктор Орбан, получивший право возглавить кабинет министров ещё в течение четырёх лет.

Отметим, что президент Украины вместе с главой украинского МИД тайно и активно участвовали во внутриполитических венгерских интригах, пытаясь не допустить победы партии Орбана на парламентских выборах.

«Мы до конца жизни будем помнить эту победу, потому что нам пришлось сражаться с огромным количеством противников: местными левыми, интернациональным левым крылом, бюрократами Брюсселя, всеми деньгами и институтами империи Сороса, международными средствами массовой информации, а также украинским президентом. У нас никогда не было столько противников одновременно», – сказал Орбан в своей речи перед избирателями.

Симферополь, Валентин Карамазов

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