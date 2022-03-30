МИД Венгрии уличил Украину в попытке повлиять на итоги парламентских выборов

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто обвинил правительство Украины в попытке повлиять на результаты парламентских выборов, которые пройдут в стране в воскресенье, 3 апреля. Министр сегодня заявил, что украинские власти обсуждали этот вопрос с представителями венгерской оппозиции. Об этом он сообщил в своем видеообращении, опубликованном в соцсети.

По словам Сийярто, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба несколько дней назад позвонил послу Украины в Будапеште, чтобы проконсультироваться о возможности влияния на результаты венгерских выборов. «Между венгерскими левыми и украинцами продолжается координация», – констатировал глава МИД Венгрии (цитата по ТАСС).

Министр считает, что если левые партии придут к власти в Венгрии, то они немедленно начнут поставки оружия на Украину и проголосуют за санкции в отношении поставок нефти и газа в Европу из России.

Как подчеркнул Сийярто, правительство Виктора Орбана выступает против подобных шагов, поскольку они могут поставить под угрозу безопасность страны и нанести ущерб национальной экономике. «Мы решили не перевозить оружие на Украину ради безопасности венгерского народа, и мы не будем голосовать за санкции, которые угрожают безопасности поставок энергоносителей», – напомнил Сийярто, отметив, что Венгрия по-прежнему хочет «остаться в стороне» от конфликта на Украине.

Напомним, 7 марта премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подписал указ, запрещающий поставлять оружие Украине с территории страны. Другим указом он разрешил поставки оружия через свою территорию в другие государства-члены НАТО.

25 марта Венгрия отказалась выполнить требования президента Украины Владимира Зеленского разрешить поставки оружия через свою территорию, а также отказаться от покупки энергоресурсов у России.

Будапешт, Наталья Петрова

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