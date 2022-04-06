В мэрию Евпатории пришли силовики

В администрацию Евпатории пришли силовики.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сотрудники ФСБ провели проверку документов, касающихся работы департамента городского хозяйства, точнее – контрактов, подписанных с одним из подрядчиков.

Напомним, глава администрации Евпатории Роман Тихончук ушел в отставку 1 февраля по настойчивой рекомендации главы РК Сергея Аксенова.

Евпатория, Олег Яковенко

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