«Пушкину здесь не место»: на Украине собираются запретить любые топонимы, связанные с Россией

На Украине собираются запретить любые географические названия, так или иначе связанных с Россией. Соответствующий законопроект накануне внесли в Верховную раду 50 депутатов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», авторы инициативы предлагают внести изменения в закон Украины «О географических названиях», дополнив статью 5 частью, запрещающей присваивать географическим объектам названия, которые «превозносят, увековечивают, пропагандируют или символизируют» РФ или «ее выдающиеся, памятные, исторические и культурные места, города, даты, события, ее деятелей» и так далее.

Пояснительная записка на 33 листах содержит разбор истории страны, влияния России и СССР на топинимику и анализ сегодняшней ситуации.

Так, сообщается, что с 1991 года было переименовано более 990 населенных пунктов и 26 районов, почти 52 тысячи других топонимов, 75 учебных заведений, 33 железнодорожных объекта, 2 морских порта, демонтировано около 2,5 тысяч памятников и памятных знаков советского прошлого. Но осталось еще очень много.

«Украинцам суждено было практически повсюду на своей земле увидеть маркировку Москвой украинской территории топонимами, которые были чужими для нас и подменяли нашу национальную самобытность, – заявляют авторы проекта. – Немые свидетели в виде советских и русских названий тысяч улиц, площадей, парков, скверов в наших населенных пунктах были и еще в большой степени остаются наглядным доказательством этого. Названия русских городов, деревень, улиц, рек, озер, гор на топонимической карте Украины – это пятая колонна в нашей общественной жизни, это острый нож, который затаился над нашим бытием и ежедневно влияет на наше сознание, пытаясь притупить восприятие цивилизационного, притормозить развитие украинского мировоззрения и украинской идентичности.

Как иначе, как издевательство над украинским языком, можно воспринимать и понимать существование топонимических названий вроде улиц Восточная, Северная, Звездная, Майская, Сиреневая и даже городов Северодонецк, Арбузинка, Южноукраинск, Надеждовка, Луч».

Наибольшей критике подверглись Донецк и Луганск, практически полностью сохранившие советские топонимы. Досталось и другим городам, в том числе и Киеву, в котором осталось еще более 90 улиц, переулков и площадей с «русским наполнением».

Депутаты требуют переименовать все топонимы, связанные с деятелями и географией СССР, в опалу попали также представители науки и культуры, причем известные не только в на постсоветском пространстве, но и получившие мировое признание. Многих из них авторы законопроекта обесценивают: «Сегодня лелеют украинскую вторичность такие названия улиц, как художников Саврасова и Сурикова. Если бы были улицы Рафаэля или Микеланджело, то наличие в топонимике Киева имен этих посредственных мастеров «передвижничества» и исторического жанра было бы хоть в какой-то степени мотивировано».

Таланты других признают, но считают, что на Украине им не место: в этом списке Есенин, Крылов, Куприн, Лермонтов, Чехов, Маяковский, Пушкин, Тургенев, Жуковский: «Мы остаемся зацикленными на русской географии и русской культуре, хотя последняя является лишь одной из многих мировых культур, и у нас почему-то нет столько улиц, посвященных английским поэтам и писателям, французским, американским и т. д. По крайней мере, тем, что точно не менее талантливые, чем тот же Некрасов или Толстой, которому посвящен площадь, две улицы, переулок и станцию метро только в одном Киеве» (имена этих авторов не называются).

Киев, Платон Ефимчук

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