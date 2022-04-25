В Киеве Пушкина, Булгакова и Жеглова с Шараповым признали «имперскими отравителями» и собираются «пустить в расход»

В Киевском городском совете предложили снести памятники и мемориальные доски Александру Пушкину, Михаилу Булгакову и другим известным личностям, «имеющим отношение к России и СССР».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инициатива принадлежит депутаткам Ксении Семеновой (партия «Слуга народа») и Алине Михайловой (партия «Голос»).

В представленном «списке на снос» 60 мемориальных досок и памятников тем, кто, по заявлению депутаток «своим имперским клеймом отравляют наше городское пространство».

В числе прочего к «имперским отравителям» отнесены Александр Пушкин, писатели Михаил Булгаков, родившийся в Киеве, полька Ванда Василевская, долго время жившая и похороненная в Киеве, Николай Островский, родившийся и выросший на западной Украине, педагог Антон Макаренко, родившийся и проживший на Украине 49 лет из отпущенных ему 51 года, а также герои романа братьев Вайнеров «Эра милосердия» и фильма «Место встречи изменить нельзя» Жеглов и Шарапов.

Отметим, что памятник последним был открыт в Киеве к 90-летию уголовного розыска 14 апреля 2009 года возле Министерства внутренних дел Украины. Тогда в церемонии участвовали киевские курсанты в форме в НКВД 1940-х годов.

Добавим, что внесенная в Киевраду инициатива не отличается оригинальностью: в начала апреля в Мукачево (Закарпатская область) уже демонтировали памятник Пушкину, сославшись на закон «о запрете на Украине географических названий, связанных с Россией, ее историей и выдающимися деятелями».

Киев, Платон Ефимчук

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