В Крыму поднимут стоимость проезда в общественном транспорте

В Крыму подорожает проезд в общественном транспорте.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», согласно приказу госкомитета по ценам и тарифам республики, с 15 апреля в Алуште, Джанкое, Евпатории Керчи, Красноперекопске, Симферополе, Феодосии и Ялте одна поездка по городу станет дороже на 3 рубля; в Бахчисарае, Судаке, Черноморском и Саки – на 2 рубля.

Напомним, о необходимости поднять стоимость проезда в общественном транспорте Ассоциация автомобильных перевозчиков Крыма заявила еще в декабре. По их мнению, экономически обоснованная цена составляет не менее 29 рублей. Следом с инициативой повысить цены на проезд выступила администрация Симферополя.

Симферополь, Олег Яковенко

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