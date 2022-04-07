Девушка с кувалдой: в Симферополе задержали похитителя бронзовых пчел

В Симферополе задержали похитителя бронзовых пчел.

Как уже сообщал «Новый День», 20 бронзовых пчелок, отсылающих к гербу крымской столицы, появились в разных местах центральной части города летом 2018 года. А в конце марта текущего года начали пропадать. Горожане обратились в полицию.

Вора задержали: похитителем оказалась 24-летняя горожанка: она сбивала пчелок кувалдой, а потом сдавал их в пункт приемки мателла. Полиции она сообщила, что скупщики лома заплатили ей за 7 пчелок 4 тысячи рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье о краже (часть 1 статьи 158 УК России). Сама задержанная рассказала на допросе, что за продажу пчелок выручила 4 тысячи рублей.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК России (кража). Кроме того, сотрудники полиции проведут проверку законности деятельности пункта металлоприема, куда задержанная сбывала похищенные статуэтки.

Симферополь, Лиана Макоба

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