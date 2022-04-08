В Симферополе снова попытались ограбить банк с помощью записки

В Симферополе в очередной раз попытались ограбить банк с помощью записки.

Как сообщили РИА «Новый День» в МВД РК, 31-летний крымчанин явился в одно из банковских отделений крымской столицы и передал кассиру записку, в которой под угрозой расправы потребовал отдать ему имеющие деньги. Девушка наддала тревожную кнопку.

Горе-грабитель сбежал, но его задержали в течение суток. «В ходе обысковых мероприятий по месту проживания подозреваемого изъяты вещественные доказательства», – сообщили в МВД, но не уточнили какие.

Мужчина уже дал признательные показания, пояснив, что нуждается в деньгах. Его поместили в изолятор временного содержания. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 УК РФ (Разбой). Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет.

Напомним, что в декабре прошлого года другой крымчанин уже пытался ограбить банк аналогичным способом, но тоже неудачно.

Симферополь, Олег Яковенко

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