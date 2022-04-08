Минобороны РФ раскрыло цель украинского удара по ж/д вокзалу в Краматорске

Ракетный удар ВСУ по ж/д вокзалу в Краматорске, унёсший 30 жизней, имел целью срыв эвакуации граждан и обвинение России в «военном преступлении». Сразу же распространились ложные сообщения об ударе российской ракетой «Искандер».

Однако появившиеся фотографии с обломками на месте украинской ракеты «Точка-У» вынудили Киев прибегнуть к новым информационным манипуляциям.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщило министерство обороны РФ.

Украинские пропагандисты опубликовали фотографии, якобы доказывающие, что у России тоже имеется на вооружении ракетный комплекс «Точка-У».

«В целях обвинения России в якобы ракетном ударе по железнодорожному вокзалу Краматорска, киевским режимом осуществлен вброс в соцсети фотографий пусковых установок «Точка-У», принимавших участие в феврале 2022 года в российско-белорусском учении «Союзная решимость-2022».

Обращаем внимание, на всех опубликованных Киевом фотографиях с учений «Союзная решимость-2022» изображены не российские ракетные комплексы.

Тактические ракеты «Точка-У», обломки которой обнаружены в районе ж/д вокзала Краматорска, применяются на территории Украины только украинскими вооруженными силами.

По уточненным данным, удар по железнодорожному вокзалу Краматорска нанесен ракетным дивизионом украинских вооруженных сил из района населенного пункта Доброполье в 45 километрах юго-западнее города.

Целью удара киевского режима по вокзалу в Краматорске был срыв массового выезда жителей из города, чтобы использовать их в качестве «живого щита» для обороны позиций ВСУ, как и во многих других населенных пунктах Украины», – говорится в сообщении Минобороны РФ.

Симферополь, Валентин Карамазов

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