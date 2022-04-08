Украинские войска ударили по Краматорску «Точкой-У», есть погибшие

По городу Краматорску был нанесен ракетный удар. В результате погибли около 30 человек, несколько десятков получили ранения. Киев обвинил в произошедшем Россию. В Минобороны РФ отвергли эти обвинения, указав, что данный тип ракеты применяется только украинскими военными.

Обломки ТРК «Точка-У» упали в непосредственной близости с железнодорожным вокзалом, где проходила эвакуация местного населения. Официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин сообщил, что в результате погибли около 30 человек. Пресс-секретарь Донецкой ОВА Татьяна Игнатченко уточнила, что, по предварительным данным, жертвами атаки стали 27 человек, в том числе двое детей. Еще 30 человек получили ранения.

В Киеве поспешили обвинить в произошедшем Россию. Советник главы офиса президента Украины Владимир Зеленского Алексей Арестович заявил, что упавшая на вокзал ракета – «Искандер» – российская. Сам глава государства через несколько минут сообщил в соцсетях, что удар был нанесен ракетой «Точка-У».

В свою очередь в Министерстве обороны России опровергли эти обвинения, назвав их провокацией и абсолютно не соответствующими действительности. В оборонном ведомстве пояснили, что тактические ракеты «Точка-У» применяются только украинскими вооруженными силами. «Никаких огневых задач 8 апреля в городе Краматорск у российских вооруженных сил не было и не планировалось», – говорится в сообщении Минобороны РФ.

Там напомнили, что 14 марта 2022 года подобной ракетой «Точка-У» дивизионом 19-й отдельной ракетной бригады ВСУ был нанесен удар по центру Донецка, в результате которого на месте погибли 17 человек и были ранены еще 36 мирных жителей.

Глава ДНР Денис Пушилин назвал ракетный удар по железнодорожному вокзалу в Краматорске военным преступлением украинской армии.

Донецк, Зоя Осколкова

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