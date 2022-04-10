«Мы все станем беднее» – крупнейший угольный трейдер Европы призвал не блокировать поставки из России

Замена российского угля поставками из других источников возможна, однако такой шаг не соответствует высоким потребностям Европы, так как российский антрацит лучший в мире по качеству.
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил генеральный секретарь Euracoal Брайан Рикеттс в интервью S&P Global Commodity Insights.
По его словам, завоз угля из других мест вызовет проблемы с логистикой, а также ценой и качеством сырья.
«Найти альтернативные источники будет сложно, но не невозможно, поскольку мировой рынок угля хорошо диверсифицирован… Тем не менее, российский уголь хорошего качества – с низким содержанием золы, низким содержанием серы и нормальными выбросами... Глобальные потоки угля будут усложняться с увеличением расстояния транспортировки. Вырастет цена», – подчеркнул Рикеттс.
«Здесь нет хороших результатов, мы все станем беднее», – добавил он.
Напомним, ранее в Германии заявили, что введение эмбарго на поставки российского угля приведет к его дефициту.
Симферополь, Валентин Карамазов
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