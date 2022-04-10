ДНР отказала в аккредитации журналистам La Stampa и Washington Post

Донецкая народная республика обеспечила свободный доступ на свою территорию десяткам зарубежных СМИ, в том числе, западным. Однако La Stampa и Washington Post публикуют откроенные циничные фейки, поэтому их журналистам въезд в ДНР будет запрещён.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил министр информации республики Игорь Антипов.

Он напомнил о скандальном репортаже итальянцев и американцев, которые выдали жертвы украинского ракетного удара по Донецку за якобы последствия обстрела Киева российской армией.

«Эти СМИ, размещая на своих ресурсах наши материалы с разрушениями и погибшими согражданами, беспардонно выдают их за агрессию Российской Федерации на территории Киева», – приводит слова Антипова издание «Донбасс решает».

Симферополь, Валентин Карамазов

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