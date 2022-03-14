Власти ДНР: 20 человек погибли в Донецке при падении обломков ракеты «Точка-У»

В центре Донецка упали обломки сбитой силами ПВО ДНР ракеты «Точка-У», запущенной украинскими силовиками. По предварительным данным, в результате падения обломков ракеты погибли 20 человек, еще 9 человек получили ранения, сообщает Штаб территориальной обороны ДНР в своем Telegram-канале. Там добавили, что информация о жертвах и раненых уточняется.

«На месте падения обломков ракеты ТРК «Точка-У» в Донецке работают спасатели, выжившим оказывается вся необходимая медицинская помощь», – отметили в штабе.

Ранее сообщалось, что сегодня днем украинские военные обстреляли центр Донецка. В штабе теробороны ДНР заявили о пострадавших от обстрела административных зданиях. Позже там сообщили, что силы ПВО перехватили ракету «Точка-У» над зданием правительства ДНР в центре Донецка. ТАСС уточнило, что часть обломков упала возле библиотеки имени Крупской и на Университетскую улицу, там же вспыхнул автомобиль, а в домах выбило стекла.

Донецк, Наталья Петрова

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