Штаб ДНР: в Донецке от украинской ракеты погибли 17 человек, 28 ранены

По уточненным данным Штаба территориальной обороны ДНР, в результате падения обломков сбитой украинской ракеты комплекса «Точка-У» в центре Донецке погибли 17 человек.

Число раненых увеличилось до 28 человек, все они госпитализированы, сообщил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин. Ранее сообщилось о 20 погибших и 9 пострадавших. Отмечалось, что среди жертв есть дети. Многие раненые, по словам главы ДНР, находятся в очень тяжелом состоянии.

Обломки сбитой баллистической ракеты упали, в частности, около отделения Центрального республиканского банка, где в тот момент находились десятки людей, передает корреспондент ТАСС. По словам Пушилина, в районе банкомата люди стояли в очереди.

Глава ДНР также отметил, что если бы ракета не была сбита, то жертв было бы несоизмеримо больше.

Ранее в штабе территоририальной обороны ДНР сообщили, что обломки сбитой украинской ракеты упали у Дома правительства. Осколки разлетелись на 500 метров от места взрыва, уточнило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Пушилин назвал применение украинской армией ракеты «Точка-У» для обстрела Донецка военным преступлением. «Никакого противодействия, никаких попыток причинить ущерб именно военной инфраструктуре в данном замысле не усматривался», – цитирует главу ДНР РИА «Новости». По его словам, удар по Донецку был нанесен из той части Донецкой области, которая еще неподконтрольна ДНР. Объект, откуда ВСУ сегодня выпустили «Точку-У», будет установлен и уничтожен, добавил Пушилин, отметив, что наступательная операция сил ДНР будет ускоряться. Он также сообщил, что в ДНР будет объявлен траур по погибшим в результате падения обломков ракеты «Точка-У» в Донецке.

Донецк, Наталья Петрова

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