российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 14 марта 2022, 14:45 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

Штаб ДНР: в Донецке от украинской ракеты погибли 17 человек, 28 ранены

По уточненным данным Штаба территориальной обороны ДНР, в результате падения обломков сбитой украинской ракеты комплекса «Точка-У» в центре Донецке погибли 17 человек.

Число раненых увеличилось до 28 человек, все они госпитализированы, сообщил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин. Ранее сообщилось о 20 погибших и 9 пострадавших. Отмечалось, что среди жертв есть дети. Многие раненые, по словам главы ДНР, находятся в очень тяжелом состоянии.

Обломки сбитой баллистической ракеты упали, в частности, около отделения Центрального республиканского банка, где в тот момент находились десятки людей, передает корреспондент ТАСС. По словам Пушилина, в районе банкомата люди стояли в очереди.

Глава ДНР также отметил, что если бы ракета не была сбита, то жертв было бы несоизмеримо больше.

Ранее в штабе территоририальной обороны ДНР сообщили, что обломки сбитой украинской ракеты упали у Дома правительства. Осколки разлетелись на 500 метров от места взрыва, уточнило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Пушилин назвал применение украинской армией ракеты «Точка-У» для обстрела Донецка военным преступлением. «Никакого противодействия, никаких попыток причинить ущерб именно военной инфраструктуре в данном замысле не усматривался», – цитирует главу ДНР РИА «Новости». По его словам, удар по Донецку был нанесен из той части Донецкой области, которая еще неподконтрольна ДНР. Объект, откуда ВСУ сегодня выпустили «Точку-У», будет установлен и уничтожен, добавил Пушилин, отметив, что наступательная операция сил ДНР будет ускоряться. Он также сообщил, что в ДНР будет объявлен траур по погибшим в результате падения обломков ракеты «Точка-У» в Донецке.

Донецк, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Ссылки по теме

Власти ДНР: 20 человек погибли в Донецке при падении обломков ракеты «Точка-У»

Метки / Донбасс vs Киев

Более 80 шахтеров остались в донецкой шахте без вентиляции / Россия и Украина поделились ожиданиями от сегодняшних переговоров / Австралия ввела санкции против российских олигархов / ЕС подготовил пакет «немедленных» санкций для России / Россия потеряла доступ к 300 млрд долларов резервов / Минобороны РФ: военные отбили у националистов 300 заложников / Зеленский: Россия отказалась от ультиматумов и начала договариваться / Россия подготовила ответные персональные санкции против Запада

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Донбасс, Конфликт на Украине, Скандалы и происшествия, Донбасс vs Киев,