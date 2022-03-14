Зазывали матерей в центр: Украина заранее готовилась к сегодняшнему удару по Донецку

Официальный Киев знал о готовящемся сегодня ударе по Донецку баллистической ракетой «Точка-У».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», кровавый план Украины раскрыли блогеры, изучив соцсети и опросив очевидцев.

Выяснилось, что за день до трагедии Служба безопасности Украины создала чат под названием «Союз Матерей Донбасса», в котором призывали родственников военнослужащих собраться сегодня к 12-00 возле администрации, где им якобы расскажут о судьбе мобилизованных на фронт.

«Вчера украинскими спецслужбами в телеграм была создана группа якобы «солдатских матерей», которую набили ботами и разбросали приглашения по остальным ресурсам.

Задачей группы было вывести сегодня к 12:00 женщин в центр города к правительственному зданию. Выйти они должны были, якобы чтобы поинтересоваться о мобилизованных.

Как раз в 12:00 центр Донецка был обстрелян украинскими боевиками. А над зданием правительства ДНР была сбита «Точка-У» кассетного типа», – сообщают донецкие телеграм-каналы.

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2022, РИА «Новый День»