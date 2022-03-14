российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 14 марта 2022, 14:44 мск

Новости Крым

Новости, Кратко, Популярное

Зеленский внезапно отменил своё видео-выступление в ПАСЕ

Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский отказался от запланированного на сегодня выступления перед Парламентской ассамблеей Совета Европы.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщил председатель ПАСЕ Тайни Кокс.

Вместо него перед европарламентариями выступит премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Эксперты связывают отказ Зеленского от выступления с тем, что ему возможно придётся отвечать на вопросы, связанные с сегодняшним ударом украинской ракетой по Донецку, в результате чего погибли более 20 человек.

Другие комментаторы предположили, что Владимир Зеленский уже настолько плохо выглядит из-за постоянного употребления наркотических веществ, что в Киеве приняли решение не показывать европейским депутатам бессвязно говорящего президента Украины.

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Ссылки по теме

Власти ДНР: 20 человек погибли в Донецке при падении обломков ракеты «Точка-У» / Зазывали матерей в центр: Украина заранее готовилась к сегодняшнему удару по Донецку

В рубриках

Крым, Севастополь, Юг России, В мире, Конфликт на Украине, Общество, Политика, Россия,