Президент Украины Владимир Зеленский отказался от запланированного на сегодня выступления перед Парламентской ассамблеей Совета Европы.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщил председатель ПАСЕ Тайни Кокс.

Вместо него перед европарламентариями выступит премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Эксперты связывают отказ Зеленского от выступления с тем, что ему возможно придётся отвечать на вопросы, связанные с сегодняшним ударом украинской ракетой по Донецку, в результате чего погибли более 20 человек.

Другие комментаторы предположили, что Владимир Зеленский уже настолько плохо выглядит из-за постоянного употребления наркотических веществ, что в Киеве приняли решение не показывать европейским депутатам бессвязно говорящего президента Украины.

Симферополь, Валентин Карамазов

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