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Воскресенье, 10 апреля 2022, 19:43 мск

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Голод всё ближе: в Литве остановился крупный завод по производству удобрений

Фото: Pixabay

Литовский завод по производству фосфорных удобрений Lifosa остановил производство. Оказалось, что предприятие является дочерним подразделением российской компании «Еврохим», против которой введены санкции. При этом сам «Еврохим» работает успешно в России.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», литовское руководство Lifosa заявило, что отгрузка удобрений прекращена в Бельгию, ФРГ, Испанию, Польшу, Францию и Великобританию. Без работы осталась 1000 человек.

На предприятии уточнили, что из-за санкций Евросоюза Lifosa не может совершать финансовые операции с головной компанией. Кроме того, правительство Литвы запретило поставки в страну российского газа – основного сырья для производства удобрений.

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2022, РИА «Новый День»

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