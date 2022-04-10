Голод всё ближе: в Литве остановился крупный завод по производству удобрений

Литовский завод по производству фосфорных удобрений Lifosa остановил производство. Оказалось, что предприятие является дочерним подразделением российской компании «Еврохим», против которой введены санкции. При этом сам «Еврохим» работает успешно в России.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», литовское руководство Lifosa заявило, что отгрузка удобрений прекращена в Бельгию, ФРГ, Испанию, Польшу, Францию и Великобританию. Без работы осталась 1000 человек.

На предприятии уточнили, что из-за санкций Евросоюза Lifosa не может совершать финансовые операции с головной компанией. Кроме того, правительство Литвы запретило поставки в страну российского газа – основного сырья для производства удобрений.

Симферополь, Валентин Карамазов

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