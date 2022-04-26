В 2023 году голод может затронуть до ста миллионов человек

Экономисты прогнозируют ущерб от антироссийских санкций. Наибольший удар придется по фермерским хозяйствам, которые лишились удобрений, что приведет к снижению урожая. Об этом говорится в статье в немецком издании Compact.

«В следующем году нас ждет один из крупнейших продовольственных кризисов в истории человечества», – приводит издание слова главы отдела в химико-фармацевтической транснациональной корпорации Bayer AG Маттиаса Бернингера.

И он не одинок в своих предположениях. Такую же точку зрения озвучил немецкий экономист Матин Каим. По его мнению, мировой голод в 2023 году может затронуть до ста миллионов человек.

В свою очередь глава Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли добавляет, что нехватка продуктов питания спровоцирует новую волну нелегальной миграции, на фоне которой кризис 2015 года «покажется летним пикником».

Специалисты указывают на то, что особую важность для европейских стран представляли калийные комбинаты по производству удобрений, расположенные на Урале и в Белоруссии. Сейчас рассматривается возможность их замены на азотные удобрения, но из-за роста цен на газ их нельзя будет назвать доступными.

Резкого снижения своего сельскохозяйственного производства опасается и Бразилия, но гораздо хуже обстоят дела в Африке, где выращивание зерна на больших территориях невозможно из-за климатических условий. Это должно быть компенсировано импортом, который становится непомерно высоким для жителей континента.

Берлин, Зоя Осколкова

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